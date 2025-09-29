Accidente en Castaños deja conductor con molestias físicas

CASTAÑOS, COAH.- Un aparatoso accidente automovilístico registrado la mañana de este lunes en la colonia Independencia Norte dejó como saldo cuantiosos daños materiales, un conductor con molestias físicas y dos vehículos asegurados.

El percance ocurrió alrededor de las 07:00 horas en el cruce de la calle Emiliano Carranza, donde presuntamente la velocidad y la premura por llegar al trabajo jugaron un papel determinante.

Tras el impacto, vecinos de la zona dieron aviso al Sistema Estatal de Emergencias y en cuestión de minutos arribaron paramédicos de Bomberos Voluntarios y elementos de la Policía Municipal.

En el lugar encontraron involucrados un Renault Sandero color guinda y un Honda Fit gris. Uno de los conductores, identificado como Pedro Sillas, presentó molestias corporales, aunque su estado no ameritó traslado hospitalario.

Los oficiales de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.

Debido a los daños registrados y a fin de continuar con las indagatorias, ambos vehículos fueron enviados al corralón municipal.