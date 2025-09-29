Accidente de motocicleta en Ciudad Frontera moviliza cuerpos de auxilio

FRONTERA, COAH.- Un rodada imprudente casi termina en tragedia la noche del domingo, cuando un joven motociclista perdió el control y derrapó estrepitosamente en la colonia Paraíso de Ciudad Frontera, provocando la movilización inmediata de cuerpos de auxilio.

El lesionado fue identificado como Yair Collazo Martínez, de 22 años, quien circulaba a velocidad considerable sobre la calle Francisco de Luna.

Al intentar cruzar hacia la Privada Renacimiento, poco antes de las 22:00 horas, perdió el equilibrio y se desplomó contra el pavimento.

Vecinos que escucharon el fuerte golpe salieron de sus viviendas y llamaron al Sistema Estatal de Emergencias.

Minutos después, paramédicos del grupo Águilas Doradas arribaron para atender al joven, quien presentaba múltiples contusiones en brazos, piernas y torso.

Aunque permanecía consciente, los socorristas determinaron trasladarlo a un hospital para una valoración más precisa y descartar lesiones internas.

Elementos de la Policía Municipal acudieron para recabar datos y elaborar el informe correspondiente, confirmando que no hubo daños a terceros ni afectaciones materiales, más allá de la motocicleta.

Habitantes del sector denunciaron que no es la primera vez que ocurre algo similar y pidieron mayor presencia de las autoridades.