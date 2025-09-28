Detenido joven adicto con cuchillo en Monclova

MONCLOVA, COAH. – Elementos de la Policía Preventiva detuvieron a un joven adicto a las sustancias tóxicas, quien fue sorprendido portando un cuchillo mientras rondaba por las calles de la colonia Del Río.

El arresto de Francisco Javier Campos Rivas, de 19 años de edad, vecino de la calle Mamey número 105, ocurrió pasado el mediodía de ayer durante un rondín de vigilancia realizado por los oficiales municipales.

Los hechos se registraron cuando los agentes, al realizar su recorrido por el sector, llegaron a la intersección de las calles Las Moras con Mamey, donde observaron a Francisco Javier, quien mostró una actitud evasiva al notar la presencia de la patrulla.

Ante la actitud sospechosa del joven, los oficiales le marcaron el alto y procedieron a una revisión corporal, encontrando que llevaba escondido un cuchillo entre sus ropas.

De inmediato, los agentes desarmaron a Francisco Javier y procedieron a su arresto. Tras su detención, fue trasladado a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde quedó a disposición del juez calificador en turno. El juez decidió turnarlo al Ministerio Público, donde enfrentará cargos por posesión de arma prohibida y/o lo que resulte.

Las autoridades locales continúan llevando a cabo operativos de vigilancia en diferentes sectores de la ciudad para prevenir delitos y garantizar la seguridad de la ciudadanía.