Accidente en Libramiento Carlos Salinas de Gortari involucra a trailero y coche compacto

MONCLOVA, COAH.- La mañana de ayer inició con un fuerte susto para automovilistas que circulaban por el Libramiento Carlos Salinas de Gortari, luego que un trailero chocó por alcance a un vehículo compacto cuando ambos circulaban a la altura de Sidermex.

Fue poco antes de las 08:00 horas cuando oficiales de la Policía Estatal Coahuila y paramédicos fueron alertados sobre el accidente, arribando de inmediato para brindar apoyo y controlar el tráfico en la zona.

El operador de la pesada unidad fue identificado como Juan Jesús Pedro Rangel, quien declaró que minutos antes había descargado ceniza en una cementera y se dirigía hacia Piedras Negras, tomando el Libramiento en sentido norte.

De acuerdo con su versión, al aproximarse a la zona industrial, intentó incorporarse a otro carril girando hacia su izquierda.

Sin embargo, en ese momento un coche compacto se desplazó frente a él de forma repentina, imposibilitándolo para frenar a tiempo.

La unidad afectada fue un Chevrolet en color gris, manejado por Julián Barajas López, quien habría realizado un cambio de carril sin las debidas precauciones, de acuerdo con las primeras indagatorias.

A pesar de ello, las autoridades señalaron que el trailero no respetó la distancia mínima de seguridad, por lo que fue considerado presunto responsable del accidente.

El conductor del automóvil resultó con golpes leves y fue valorado por paramédicos de la Cruz Roja, quienes determinaron que no era necesario trasladarlo a un hospital, recomendándole únicamente reposo y observación.

Ambos vehículos terminaron con daños cuantiosos, por lo que quedó a disposición de las aseguradoras determinar los montos y la reparación de los mismos.

Elementos de la Policía Estatal Coahuila tomaron conocimiento del percance, elaborando el informe correspondiente y ordenando el retiro de las unidades para restablecer la circulación.