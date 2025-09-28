Conductor alcoholizado detenido tras choque en Monclova

MONCLOVA, COAH. – Un choque ocurrido la madrugada de ayer en la calle 14 de la colonia Hipódromo, causó la movilización de las autoridades luego de que un borracho se estrellara contra una camioneta estacionada. El accidente tuvo lugar cerca de las 05:15 horas cuando el conductor de una camioneta Ford gris, que circulaba a exceso de velocidad, impactó contra una camioneta Ford color guinda que estaba estacionada frente a una vivienda. Según la afectada, quien solicitó la presencia de las autoridades, el conductor de la camioneta gris estaba visiblemente alcoholizado al momento del accidente. A pesar del impacto, no se reportaron personas lesionadas, y los daños fueron exclusivamente materiales. Tras el percance, los oficiales del Departamento de Control de Accidentes acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos. El responsable del choque, un joven que iba al volante de la Ford gris, fue detenido en el lugar y trasladado a la Comandancia Municipal, donde quedó asegurado para enfrentar los cargos por los daños causados y por manejar en estado de ebriedad. Ambas unidades involucradas en el accidente fueron aseguradas por las autoridades para los procedimientos legales correspondientes.