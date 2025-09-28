Cruz Roja atiende a individuo ebrio en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Elementos de Seguridad Pública detuvieron a un hombre de edad avanzada que se encontraba en estado de ebriedad en plena calle, justo afuera de una tienda de ropa ubicada en la calle Hidalgo con Miguel Blanco, en la Zona Centro.

Fueron los propios trabajadores del establecimiento quienes solicitaron la presencia de las autoridades, al percatarse de que el sujeto no podía sostenerse en pie por sí mismo.

Al ser trasladado a la Comandancia, los oficiales intentaron obtener sus datos personales, pero debido a su estado inconveniente fue imposible lograrlo. Incluso, el hombre no podía levantarse por sus propios medios.

Ante la situación, se solicitó la presencia de Cruz Roja, cuyos paramédicos lo revisaron y confirmaron que no presentaba lesiones ni padecimientos adicionales, únicamente una fuerte intoxicación etílica.

Tras ello, el individuo quedó encerrado en los separos de la corporación para su resguardo.