Intensa persecución policiaca con Dodge Charger en Frontera deja caos vial

FRONTERA, COAH.- La tarde del viernes el conductor de un Dodge Charger blanco desató una intensa persecución policiaca que culminó en los límites con Monclova, dejando múltiples vehículos dañados, al menos dos lesionados y un gran caos vial.

Alrededor de las 18:00 horas, el conductor del Charger circulaba a toda velocidad por el bulevar San Buena, mientras intentaba escapar de una patrulla que lo seguía de cerca.

En su huida, atravesó en medio de ocho vehículos, ocasionando destrozos y el pánico entre los automovilistas a los que alcanzó en la Plaza de La Lagunita.

Según los primeros reportes, la persecución comenzó cuando el conductor se pasó un semáforo en rojo. La persecución se prolongó hasta los límites con Monclova, donde finalmente fue alcanzado y asegurado por elementos de Seguridad Pública.

El responsable fue trasladado a la Comandancia Municipal, donde permanece bajo custodia mientras se determina su situación legal.

Como saldo quedaron daños materiales en varios vehículos, algunos de ellos quedaron varados en el camellón central, además de la movilización de socorristas, Bomberos y operadores de grúas para despejar la vialidad y restablecer el tráfico.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades se reservaron la identidad del detenido.