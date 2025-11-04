Adolescentes interceptados con sustancias cerca de secundaria

MONCLOVA, COAH.- Lo que parecía una tarde común para dos estudiantes de secundaria terminó en un serio problema con la ley, luego que fueron sorprendidos por elementos de la Policía Municipal en posesión de un cigarro "hechizo" elaborado con hierba seca y verde con las características de la marihuana.

Los detenidos fueron identificados como Ángel ´N´ de 14 de las Flores y Alexis ´N´ de 13 años de la colonia San José.

Los adolescentes, alumnos de la Secundaria Federal número 3, Martín González Vázquez, fueron interceptados por los oficiales durante un recorrido de vigilancia, al notar su actitud nerviosa mientras permanecían en una esquina cercana al plantel educativo.

Al realizarles una revisión preventiva, los uniformados encontraron entre sus pertenencias el cigarro de la sustancia prohibida.

Ambos jóvenes fueron asegurados y trasladados a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde quedaron a disposición del juez calificador en turno. Este ordenó contactar a los padres de los menores para informarles sobre el comportamiento de sus hijos y la droga que portaban.

Trascendió que el "churro" se trataba de un cigarro con hierba seca, presuntamente marihuana, que los estudiantes habrían fabricado ellos mismos. Las autoridades exhortaron a los padres de familia a estar más atentos al entorno y las conductas de sus hijos para evitar que caigan en el consumo de sustancias ilícitas.