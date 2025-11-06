Detenido ladrón por intento de robo de macetero en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un ladrón terminó tras las rejas luego de ser sorprendido en pleno robo la mañana de ayer, cuando intentaba llevarse un macetero en forma de jarrón de una vivienda ubicada en la colonia Guadalupe.

El arresto ocurrió alrededor de las 10:00 horas de este jueves, cuando los vecinos del sector detectaron la presencia de un sujeto sospechoso que caminaba con el enorme jarrón en brazos. De inmediato alertaron a los elementos municipales asignados a la unidad 232, quienes se trasladaron rápidamente al lugar.

Al llegar, los uniformados encontraron al individuo aún con el objeto robado, por lo que procedieron a asegurar al presunto ladrón.

Una vez en la comandancia municipal, el sujeto se identificó ante el juez calificador como Jerónimo Sánchez, de 34 años de edad, quien se negó a proporcionar la dirección de su domicilio.

De acuerdo con el reporte, Jerónimo tomó el macetero sin autorización y fue descubierto por los habitantes del sector, quienes sin dudarlo lo delataron a la policía.

A pesar del robo, los afectados no acudieron a formular cargos en su contra, por lo que únicamente quedó detenido por una falta administrativa menor.