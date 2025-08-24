Incendio en cruce de Constitución y Montessori moviliza a Bomberos

Un incendio movilizó a los elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y a las autoridades, luego de que una camioneta comenzó a arder en el cruce de las avenidas Constitución y Montessori, la mañana de ayer.

El incidente ocurrió alrededor de las 11:00 horas cuando Arturo Gallegos, conductor de la camioneta, notó una densa nube de humo proveniente del área del motor.

Ante la alarma, detuvo la marcha de su vehículo y al bajar, descubrió que el fuego ya comenzaba a consumir parte del motor.

Rápidamente, testigos del incidente no dudaron en marcar al 911, alertando sobre el fuego que ya había comenzado a extenderse.

Sin embargo, para cuando los Bomberos llegaron al lugar, el conductor ya había tomado la iniciativa de utilizar un extintor para controlar las llamas. Gracias a su rápida reacción, el fuego no logró consumir la camioneta por completo.

Los Bomberos hicieron acto de presencia para asegurarse de que no quedaran peligros latentes y para verificar que el incendio estuviera completamente sofocado. Tras la evaluación, se confirmó que la situación ya estaba bajo control y no representaba mayor riesgo.