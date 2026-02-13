Operativo en Monclova: decomisan 18 máquinas tragamonedas ilegales

MONCLOVA, COAH.— Un operativo conjunto de corporaciones federales, estatales y municipales dejó como saldo el decomiso de 18 máquinas tragamonedas que operaban de manera presuntamente ilegal en distintos puntos de Monclova y Ciudad Frontera, recordando —por si a alguien se le había olvidado— que los juegos de azar no están permitidos en la entidad.

El despliegue se realizó durante la tarde del viernes, iniciando cerca de las 13:00 horas con recorridos simultáneos en diversas colonias previamente identificadas mediante reportes ciudadanos sobre la operación de los llamados "minicasinos".

Las acciones fueron encabezadas por la Policía Civil, en coordinación con corporaciones municipales y personal de la Agencia de Investigación Criminal, oficiales de la Policía Estatal Coahuila, Municipal y efectivos de la SEDENA, quienes inspeccionaron locales y establecimientos donde presuntamente funcionaban estos equipos.

Durante la primera fase del operativo en Monclova, los agentes lograron ubicar y asegurar 14 máquinas instaladas en diferentes negocios. Posteriormente, el dispositivo se extendió hacia Ciudad Frontera, donde fueron localizadas otras cuatro unidades más, principalmente en el sector de la colonia Occidental en Frontera.

De acuerdo con las autoridades, estas intervenciones forman parte de las estrategias para reforzar la legalidad comercial y evitar la operación de juegos clandestinos que, además de no estar autorizados, suelen convertirse en puntos de conflicto y quejas vecinales.

Las máquinas aseguradas fueron retiradas con apoyo de una grúa y puestas a disposición del Ministerio Público, instancia que continuará con las investigaciones para determinar responsabilidades contra quienes permitían su operación.