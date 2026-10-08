Choca camioneta y lesiona a pasajera

MONCLOVA, Coah.– Una mujer resultó con molestias físicas luego de que la camioneta en la que viajaba como copiloto fuera impactada por un Nissan Sentra, cuyo conductor presuntamente ignoró un señalamiento de alto en la colonia Pípila.

El accidente ocurrió minutos antes de las 23:00 horas del miércoles, en el cruce de las calles Rosario y Del Río.

De acuerdo con la información recabada, Néstor Daniel conducía una camioneta Suzuki por la calle Rosario, acompañado por Ana Karen, cuando al llegar al cruce fueron impactados por un Nissan Sentra que circulaba hacia el oriente.

El automóvil era conducido por Rogelio Ramírez, quien presuntamente no respetó el señalamiento gráfico de alto y se atravesó en la trayectoria de la camioneta, provocando la colisión.

A consecuencia del impacto, Ana Karen manifestó un fuerte dolor en el pecho, por lo que paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio para valorarla. Por fortuna, no se reportaron lesiones de gravedad.

Ambas unidades terminaron con daños materiales de consideración, estimados en varios miles de pesos.

Elementos de las autoridades correspondientes tomaron conocimiento del percance y realizaron las diligencias necesarias para establecer la mecánica del accidente y determinar las responsabilidades.

Finalmente, los involucrados buscarían llegar a un acuerdo para cubrir los daños ocasionados y evitar que el caso fuera turnado a otras instancias.