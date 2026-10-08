Deja carta de despedida

MONCLOVA, Coah.– La preocupación de una familia movilizó a las autoridades durante la madrugada de este jueves, luego de reportarse la desaparición de Luis Alberto Rodríguez, de 39 años, quien fue visto por última vez después de una discusión con su pareja.

El reporte se recibió alrededor de la medianoche del jueves. De acuerdo con la información proporcionada a las autoridades, sus familiares encontraron una carta de despedida en la que manifestaba que pretendía quitarse la vida, por lo que comenzaron a buscarlo entre conocidos y familiares sin lograr localizarlo.

Según el testimonio recabado, sus hijos acudieron a buscarlo durante la tarde y, al regresar más tarde, encontraron la nota. Desde entonces se desconoce su paradero.

La persona reportada como desaparecida fue identificada como Luis Alberto Rodríguez, de 39 años, con domicilio en la colonia 21 de Marzo. De acuerdo con los datos proporcionados, salió caminando y no se tiene información sobre la dirección que tomó.

Como señas particulares, fue descrito como un hombre de complexión delgada, aproximadamente 1.68 metros de estatura, tez morena y cabello corto oscuro. Al momento de su desaparición vestía pantalón azul y camisa roja.

Familiares y personas cercanas mantienen la búsqueda y solicitaron apoyo para dar con su paradero. Hasta el momento, no se había informado oficialmente sobre su localización.

Las autoridades deberán dar seguimiento al reporte para tratar de ubicarlo y verificar que se encuentre a salvo.