Le corta AIC 'racha' a peligroso asaltante

FRONTERA, COAH.– Después de andar dando vueltas por varias tiendas de 24 horas como si fueran su cajero personal, un presunto asaltante finalmente fue detenido por la Agencia de Investigación Criminal.

El sospechoso fue identificado como Francisco 'N', de 23 años, a quien se le atribuyen diversos atracos cometidos en establecimientos de conveniencia de la localidad. Su golpe más reciente ocurrió en una tienda ubicada sobre la calle Juárez, entre Libertad y Progreso, en la Zona Centro de Ciudad Frontera.

De acuerdo con el reporte, el sujeto entró al negocio empuñando un cuchillo, amenazó a la cajera y tomó dinero en efectivo, además de botellas de licor que empacó con toda calma antes de retirarse caminando rumbo al sector de La Borja. La activación del botón de emergencia permitió que las autoridades reaccionaran con rapidez.

Tras reunir los elementos suficientes, detectives de la Agencia de Investigación Criminal solicitaron y obtuvieron una orden de aprehensión emitida por el Juzgado de Primera Instancia en materia penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Monclova. Fueron ellos quienes finalmente lograron capturarlo.

Francisco 'N' quedó internado en las celdas del C4 de Ciudad Frontera y ahora espera comparecer ante un Juez de Control en una audiencia inicial, donde se definirá su situación legal.

Las autoridades resaltaron que la coordinación policial y la denuncia ciudadana fueron claves para sacarlo de circulación y enviar un mensaje claro a quienes creen que las tiendas de horario continuo están desprotegidas.