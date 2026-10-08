Camioneta Ford choca contra un Volkswagen Polo estacionado

MONCLOVA, COAH.- Un descuido al maniobrar en reversa provocó un choque entre una camioneta Ford blanca y un Volkswagen Polo estacionado, durante la madrugada de este jueves en la colonia Guadalupe.

El accidente ocurrió cerca de la 01:00 horas, en el exterior de La Alberquita, ubicada sobre la calle Barranquilla, en el cruce con Oaxaca.

De acuerdo con la información recabada, el conductor de la camioneta intentaba retirarse del lugar cuando, al echarse de reversa sin las debidas precauciones, golpeó la parte delantera del automóvil.

El percance dejó daños materiales en ambas unidades, aunque no se reportaron personas lesionadas.

Tras el choque, los propietarios dialogaron para resolver la situación y, debido a que llegaron a un acuerdo para cubrir los desperfectos, no fue necesaria la intervención de las autoridades.

Elementos de Peritaje Municipal arribaron minutos después para tomar conocimiento; sin embargo, al confirmar que los involucrados ya habían solucionado el problema y no requerían su intervención, se retiraron del sitio.