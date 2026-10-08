Menor hospitalizado tras accidente con camioneta en Monclova
Un adolescente resultó lesionado al impactarse contra una camioneta en Monclova. Fue llevado al Hospital General Amparo Pape.
MONCLOVA, COAH.- Un motociclista menor de edad terminó hospitalizado luego de ignorar un señalamiento de alto y estrellarse contra una camioneta Ford Lobo, la tarde de este jueves en la colonia Emiliano Zapata.
El accidente ocurrió alrededor de las 15:00 horas, en el cruce de las calles 16 de Septiembre y 20, donde Leopoldo "N" conducía una motocicleta Italika negra con rojo.
De acuerdo con la información recabada en el lugar, el menor presuntamente no respetó el señalamiento gráfico de alto y terminó impactándose contra una Ford Lobo blanca, conducida por Nicolás Zamora.
A consecuencia del choque, el motociclista cayó sobre el pavimento y resultó lesionado. Vecinos que presenciaron el accidente acudieron a auxiliarlo y solicitaron apoyo a través del sistema de emergencias 911.
Paramédicos de Cruz Roja Mexicana llegaron al sitio, brindaron los primeros auxilios al menor y lo trasladaron al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde quedó bajo atención médica.
Elementos del Departamento de Control de Accidentes también acudieron para tomar conocimiento de lo ocurrido y elaborar el peritaje correspondiente, a fin de establecer las responsabilidades por el percance.