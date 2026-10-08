Menor hospitalizado tras accidente con camioneta en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un motociclista menor de edad terminó hospitalizado luego de ignorar un señalamiento de alto y estrellarse contra una camioneta Ford Lobo, la tarde de este jueves en la colonia Emiliano Zapata.

El accidente ocurrió alrededor de las 15:00 horas, en el cruce de las calles 16 de Septiembre y 20, donde Leopoldo "N" conducía una motocicleta Italika negra con rojo.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el menor presuntamente no respetó el señalamiento gráfico de alto y terminó impactándose contra una Ford Lobo blanca, conducida por Nicolás Zamora.

A consecuencia del choque, el motociclista cayó sobre el pavimento y resultó lesionado. Vecinos que presenciaron el accidente acudieron a auxiliarlo y solicitaron apoyo a través del sistema de emergencias 911.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana llegaron al sitio, brindaron los primeros auxilios al menor y lo trasladaron al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde quedó bajo atención médica.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes también acudieron para tomar conocimiento de lo ocurrido y elaborar el peritaje correspondiente, a fin de establecer las responsabilidades por el percance.