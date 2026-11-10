Asaltan gasolinera con navaja y escapan con jugoso botín

MONCLOVA, COAH.- Cuando el despachador estaba por terminar su jornada y concentrar el dinero de las ventas, dos sujetos llegaron a una gasolinera de la colonia 20 de Noviembre para convertir el cierre del turno en un violento asalto.

Con una navaja, lo intimidaron y lo obligaron a entregar el efectivo que tenía en su poder.

Detalles del asalto

El robo ocurrió alrededor de las 22:30 horas, en una estación de servicio localizada sobre la calle Manuel J. Celis, cerca del cruce con Revolución Mexicana, donde los delincuentes sorprendieron al empleado justo cuando se disponía a realizar el corte de caja.

Los individuos no dieron oportunidad al trabajador de reaccionar. Uno de ellos lo amenazó con un arma blanca, mientras su cómplice lo apoyaba para exigirle el dinero acumulado durante las ventas del día. Ante el riesgo de ser agredido, el despachador entregó el efectivo.

Con el botín en sus manos, ambos abandonaron rápidamente el establecimiento y escaparon en dirección al bulevar San José, para después perderse entre las calles del sector.

Las primeras características proporcionadas permitieron conocer que uno de los sospechosos vestía ropa negra, mientras que el segundo llevaba una sudadera roja. La cantidad exacta del dinero robado no fue precisada, aunque se indicó que correspondía a una suma considerable, cuyo monto deberá confirmarse mediante el arqueo de caja.

Investigación en curso

Luego del reporte, las autoridades tomaron conocimiento del atraco y comenzaron las indagatorias para tratar de identificar y localizar a los responsables. También se revisaron las cámaras de videovigilancia de la estación de servicio, con la intención de obtener imágenes que aporten elementos a la investigación.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas por este asalto.