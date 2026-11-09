Reclamo por camioneta termina en pleito

MONCLOVA, COAH.- Lo que comenzó como un reclamo para recuperar una camioneta que llevaba meses en reparación terminó en una discusión que movilizó a la Policía Municipal, luego de que una mujer reportara que su esposo había sido agredido y que el dueño de la unidad se la quería llevar a la fuerza sin pagar.

El conflicto se registró alrededor de las 13:00 horas de ayer en el cruce de Privada 4 y Maclovio Herrera, en la colonia Otilio Montaño, donde los oficiales localizaron a Ignacio Córdoba, quien explicó que tenía un problema con el trabajador al que había confiado la reparación de su camioneta.

De acuerdo con su versión, meses atrás dejó en el taller una Chevrolet S10 negra y entregó inicialmente 100 dólares para la compra de refacciones. Tiempo después, al no observar avances en el trabajo, volvió a contactar al mecánico y le proporcionó otros cinco mil pesos.

Sin embargo, después de aproximadamente tres meses, la unidad continuaba sin quedar lista. Cansado de la espera, Ignacio acudió a reclamarla, pero el mecánico condicionó la entrega al pago de dos mil 500 pesos que todavía consideraba pendientes por los trabajos realizados.

Intervención policial y resolución del conflicto

La negativa derivó en una discusión y fue entonces cuando la esposa del mecánico solicitó apoyo policiaco, al asegurar que su marido había sido golpeado y que existía el riesgo de que el dueño de la unidad se fuera sin pagar lo que restaba.

Los elementos municipales intervinieron para escuchar a ambas partes y mediar en el desacuerdo. Finalmente, Ignacio aceptó cubrir los dos mil 500 pesos reclamados y el mecánico accedió a entregarle la Chevrolet S10.

Con el pago y la devolución del vehículo, el conflicto quedó resuelto en el lugar y los oficiales concluyeron su intervención sin que fuera necesario trasladar a los involucrados a la Comandancia Municipal.