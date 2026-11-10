Irrumpe en casa ajena para robar y causa destrozos

MONCLOVA, COAH.- Aprovechó que el propietario no se encontraba en la ciudad para ingresar a una vivienda ajena, pero no contaba con que una familiar del afectado lo descubriría y daría aviso a las autoridades.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 13:25 horas de este lunes, en un domicilio ubicado sobre la calle Ermita número 301, en la Zona Centro, luego de que una mujer solicitara apoyo al observar a un hombre salir de la propiedad de su sobrino en actitud sospechosa.

La denunciante explicó a los oficiales que se encontró con ellos mientras realizaban sus recorridos y decidió detenerlos para informarles lo sucedido.

La respuesta fue negativa. El propietario le confirmó que no había dejado a nadie encargado de la vivienda, pues se encontraba fuera de la ciudad por cuestiones de trabajo, por lo que la mujer decidió solicitar la intervención policial.

Detención del presunto intruso

La rápida respuesta de los uniformados permitió asegurar a Rubén Alejandro Zamora, de 33 años, quien dijo tener su domicilio en la colonia Santa Bárbara.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde permaneció en las celdas mientras el juez calificador en turno realizaba las diligencias para su consignación.

Consecuencias legales para el detenido

Finalmente, Rubén Alejandro fue puesto a disposición del Ministerio Público, instancia que determinará su situación legal y dará seguimiento a la denuncia por los daños ocasionados en la propiedad.