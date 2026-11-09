Se pasa el rojo y choca contra auto; hay tres lesionados

MONCLOVA, COAH.- Una presunta omisión al semáforo terminó en un aparatoso accidente que dejó a una mujer y sus dos hijos lesionados, además de cuantiosos daños materiales, en calles de la colonia Guadalupe.

El percance se registró durante la tarde de este lunes, en el cruce del bulevar Benito Juárez y la calle Lemans, donde Citlali Medina conducía una camioneta Honda Odyssey verde y presuntamente continuó su marcha pese a que el semáforo le marcaba la luz roja.

Al atravesar la intersección, la conductora se interpuso en el camino de un Dodge Attitude gris, manejado por Alma de la Garza, quien no logró evitar el impacto y terminó chocando contra la camioneta.

Lesiones y atención médica

La colisión dejó lesionada a Alma, así como a los dos menores que la acompañaban, por lo que fue necesario solicitar el apoyo de Cruz Roja Mexicana. Los paramédicos acudieron al sitio para brindarles atención prehospitalaria y valorar su estado de salud.

Aunque los tres ocupantes presentaron lesiones, estas no fueron consideradas de gravedad ni ponían en riesgo sus vidas. Sin embargo, ambas unidades terminaron con daños materiales de consideración.

Investigación del accidente

Elementos del Departamento de Control de Accidentes se hicieron cargo del peritaje para establecer la mecánica del choque y determinar las responsabilidades correspondientes.

Después de las primeras diligencias, los vehículos fueron trasladados a un corralón, mientras que Citlali Medina fue llevada a la Comandancia Municipal, donde buscaría llegar a un acuerdo para responder por los daños materiales y las lesiones ocasionadas.