Vacían depósito de agua; roban bombas y efectivo

MONCLOVA, COAH.- Dos bombas de agua y mil pesos en efectivo desaparecieron de un depósito ubicado en la colonia Progreso, luego de que delincuentes aprovecharan la noche para ingresar al establecimiento y apoderarse de los artículos.

Descubrimiento del Robo

El robo fue descubierto alrededor de las 08:00 horas de ayer por Karina, propietaria del negocio Agua Ozono, situado en el cruce de las calles Chapultepec y José María Anaya. Al llegar para iniciar sus actividades, encontró daños en la parte posterior del inmueble y descubrió que una de las puertas había quedado abierta.

Al inspeccionar el lugar, se percató de que los responsables habían quebrado el vidrio de la puerta que comunica con el patio trasero para poder entrar. Una vez dentro, recorrieron el establecimiento y sustrajeron dos bombas de agua, además de mil pesos en efectivo.

Investigación Policial

La afectada reportó lo ocurrido, por lo que elementos de la Policía Municipal y detectives de la Agencia de Investigación Criminal acudieron para tomar conocimiento, revisar los daños y recabar información sobre el robo.

Hasta el momento no se reportaron personas detenidas por estos hechos, mientras que Karina fue orientada para presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público y permitir que se iniciaran las investigaciones para identificar a los responsables.