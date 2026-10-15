Joven sufre lesiones en manos tras asalto en Frontera

FRONTERA, Coah.- Un joven resultó con lesiones en los dedos de ambas manos luego de resistirse a un presunto asalto en el que un sujeto intentó despojarlo de su motocicleta, además de robarle sus pertenencias, durante la noche del miércoles en la colonia Regidores.

El afectado fue identificado como Jorge Kevin Gómez Alvarado, vecino de la colonia Aviación, quien fue interceptado por un individuo apodado "La Vaca" cuando circulaba por el cruce de las calles Ahuehuete y Maple.

Los hechos ocurrieron pasadas las 23:00 horas, cuando el presunto agresor habría amenazado al joven con un cuchillo para exigirle sus pertenencias, entre ellas su teléfono celular y su cartera, además de intentar quitarle la motocicleta.

Sin embargo, Kevin se resistió a entregar su vehículo, por lo que durante el forcejeo terminó con heridas en los dedos de ambas manos, presuntamente ocasionadas por el arma blanca.

Al percatarse de la situación y ante el reporte realizado por vecinos del sector, el señalado escapó antes de la llegada de las autoridades.

Elementos de la policía municipal se movilizaron al lugar para tomar conocimiento de lo ocurrido y buscar al presunto responsable, pero no lograron localizarlo.

Debido a las lesiones que presentaba el joven, se solicitó el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes le brindaron atención prehospitalaria y lo trasladaron inicialmente a la Clínica 9 del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Posteriormente, debido a la necesidad de una valoración especializada por las heridas en las manos, fue trasladado a la Clínica 7 del IMSS, en Monclova, para ser examinado por un cirujano.

Detectives de la Agencia de Investigación Criminal también acudieron para tomar conocimiento del caso e iniciar las indagatorias correspondientes, con el objetivo de identificar y localizar al presunto agresor.