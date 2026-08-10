Joven agredido por pandilleros en colonia Borja, Frontera

FRONTERA, COAH.- Un joven de 18 años terminó con diversos golpes luego de ser agredido por un grupo de pandilleros que intentó despojarlo de sus pertenencias la noche de ayer en la colonia Borja.

El lesionado fue identificado como Ricardo Martínez, de 18 años, con domicilio en el mismo sector, quien caminaba por calles de la colonia cuando fue interceptado sorpresivamente por varios sujetos.

De acuerdo con la información proporcionada, los agresores intentaron asaltarlo; sin embargo, la intervención de vecinos evitó que el ataque terminara en el despojo de sus pertenencias.

Ante la situación, residentes solicitaron el apoyo de las autoridades, mientras el joven permanecía con lesiones derivadas de la agresión.

Paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria. Posteriormente, trasladaron a Ricardo Martínez al Hospital Amparo Pape Benavides, donde sería sometido a una valoración médica.

Elementos de Seguridad Pública también acudieron para tomar conocimiento de los hechos y desplegaron una búsqueda de los presuntos agresores.

Los sujetos huyeron por calles de la colonia Borja antes de que los agentes pudieran asegurarlos. Hasta el momento, ninguno de los participantes en la agresión ha sido detenido.