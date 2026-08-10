Menores participan en actividades de seguridad pública en Frontera

FRONTERA, Coah. - Elementos de Seguridad Pública, encabezados por el director Gabriel Vázquez Ramírez, dieron la bienvenida al grupo de menores que participa en el Campamento de Verano 2026, realizado en el gimnasio municipal de la colonia Morelos.

Durante la jornada, los menores conocieron el funcionamiento de los diferentes departamentos que integran la agrupación de Seguridad Pública y las tareas que realizan diariamente para salvaguardar a la población de Frontera, Coahuila.

En la actividad participaron responsables de turno de Policía Municipal, Unidad Violeta y Control de Accidentes, quienes explicaron a los niños las funciones que desempeña cada área.

Los elementos ofrecieron una breve explicación sobre las labores que realizan, así como sobre la manera en que operan cuando salen a las calles para atender situaciones relacionadas con la seguridad y protección de la ciudadanía.

El encuentro permitió a los participantes del campamento acercarse a los elementos de Seguridad Pública y conocer, de manera directa, las responsabilidades que desempeñan los distintos departamentos de la corporación.

La actividad forma parte del programa del Campamento de Verano 2026, que reúne a menores en el gimnasio municipal de la colonia Morelos.