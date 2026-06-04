Reyna Sánchez sufre asalto en Monclova: mujer lesionada

MONCLOVA, COAH.- Lo que parecía ser el regreso rutinario a casa después de una jornada laboral terminó en una noche de angustia para una trabajadora, quien resultó lesionada tras ser víctima de un intento de asalto cuando circulaba en una motocicleta eléctrica por calles de la ciudad.

¿Cómo ocurrió el asalto?

Los hechos ocurrieron poco después de las 23:00 horas del miércoles, cuando Reyna Sánchez Sánchez se desplazaba por la calle Álamo, a la altura del vado, rumbo a su domicilio luego de concluir sus actividades laborales.

De acuerdo con el relato de la afectada, en determinado momento fue interceptada por dos sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta, quienes se le emparejaron de manera repentina con la intención de despojarla de su bolso.

Los delincuentes intentaron arrancarle sus pertenencias mientras la mujer continuaba avanzando, pero al encontrarse la bolsa asegurada a la motocicleta eléctrica, no lograron concretar el robo.

Durante el forcejeo, Reyna perdió el control de la unidad y cayó violentamente sobre el pavimento, golpeándose principalmente el rostro y diversas partes del cuerpo.

Acciones de la autoridad

Al percatarse de que no podrían apoderarse del bolso, los agresores abortaron 'la misión' y escaparon a toda velocidad con rumbo desconocido antes de que alguien pudiera intervenir.

A pesar de las lesiones sufridas, la trabajadora logró trasladarse por sus propios medios hasta la Clínica 86 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde recibió atención médica por las heridas que presentaba.

Autoridades acudieron al nosocomio para entrevistarse con la afectada y tomar conocimiento de los hechos, iniciando las investigaciones correspondientes para tratar de identificar a los responsables.

La mujer señaló que debido a la rapidez con que ocurrió el ataque y a la escasa iluminación existente en el sector, no pudo proporcionar características precisas de los delincuentes ni de la motocicleta en que escaparon.

Inseguridad en Monclova

Las autoridades mantienen abierta la investigación y buscan recabar información que permita ubicar a los responsables de este fallido asalto que dejó a una mujer lesionada y evidenció nuevamente la inseguridad que enfrentan quienes transitan solos durante la noche.