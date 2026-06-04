muere osezno arrollado en la carretera 30

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- La carretera volvió a cobrar una víctima inocente. Un pequeño oso negro perdió la vida de manera trágica tras ser atropellado sobre la Carretera Federal número 30, en un hecho que generó indignación entre automovilistas y puso nuevamente en evidencia los riesgos que enfrenta la fauna silvestre al cruzar las vías de comunicación de la Región Centro.

El hallazgo del osezno

El lamentable hallazgo ocurrió a la altura del kilómetro 56, en el sector conocido como El Peñón, donde conductores que transitaban rumbo a Cuatro Ciénegas observaron al osezno sin vida sobre la carpeta asfáltica y dieron aviso a las autoridades.

Tras recibir el reporte, elementos de distintas corporaciones acudieron al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido y realizar las diligencias correspondientes, encontrando al ejemplar tendido a un costado de la carretera.

Hasta el momento se desconoce qué vehículo participó en el atropellamiento, así como la hora exacta en que ocurrió el accidente. No obstante, por las condiciones en que fue localizado el animal, se presume que el impacto fue de gran magnitud.

Reacciones de la comunidad

La muerte del pequeño ejemplar causó tristeza entre quienes presenciaron la escena, ya que se trataba de un oso de corta edad que aparentemente intentó cruzar la carretera sin lograr esquivar al vehículo que terminó arrebatándole la vida.

La Carretera Federal 30 atraviesa diversas zonas naturales donde habitan especies silvestres, entre ellas osos negros, venados, coyotes y otros animales que frecuentemente se desplazan en busca de agua o alimento, especialmente durante la madrugada y las horas nocturnas.

Advertencias de las autoridades

Autoridades recordaron a los automovilistas la importancia de reducir la velocidad y mantenerse atentos al transitar por estos sectores, ya que el cruce inesperado de fauna silvestre es constante y puede derivar tanto en la muerte de los animales como en accidentes de consecuencias fatales para los conductores.

La muerte del pequeño oso se suma a otros casos similares registrados en carreteras de la región, donde la expansión de las vías de comunicación continúa representando un peligro permanente para la vida silvestre.