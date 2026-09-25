Delito en Monclova: asalto a farmacia Farmatodo con cuchillo

MONCLOVA, Coah. - Un sujeto armado con un cuchillo asaltó la noche de ayer una farmacia de la colonia Primero de Mayo, donde amenazó a una trabajadora para apoderarse del dinero disponible y posteriormente escapar.

El atraco ocurrió en el establecimiento denominado Farmatodo, ubicado en el cruce de las calles Juventino Rosas y Juan Antonio de la Fuente, donde la empleada se encontraba laborando cuando ingresó el individuo.

De acuerdo con el reporte, el sujeto comenzó a comportarse de manera sospechosa y, momentos después, sacó un cuchillo para amagar a la cajera y obligarla a entregar el efectivo que tenía en ese momento.

Una vez que obtuvo el dinero, el presunto responsable salió corriendo del establecimiento y tomó rumbo desconocido, dejando a la trabajadora en el lugar.

El hecho fue reportado de inmediato a los números de emergencia, por lo que elementos de Seguridad Pública se trasladaron hasta el negocio para atender el llamado.

Los oficiales recabaron información sobre las características del individuo y desplegaron una búsqueda por los alrededores con la intención de localizarlo.

Sin embargo, pese al operativo realizado después del reporte, el presunto responsable no fue localizado ni detenido.

Las autoridades mantuvieron la búsqueda en la zona mientras se recababan los datos relacionados con el robo cometido contra el establecimiento farmacéutico.

Hasta el momento de la información proporcionada, no se reportó la detención del sujeto señalado como responsable del asalto.