Choque entre taxi y automóvil en Monclova deja daños materiales

MONCLOVA, Coah. - Un taxi que intentaba reincorporarse a la circulación terminó involucrado en un choque contra un automóvil particular la mañana de este jueves, en el cruce del bulevar Harold R. Pape y la avenida La Salle.

El accidente dejó daños materiales en ambas unidades, sin que se reportaran personas lesionadas.

De acuerdo con el informe elaborado por elementos de Control de Accidentes de Seguridad Pública, el percance ocurrió cuando el conductor del taxi, identificado como José María, intentó retomar la circulación hacia el sur de Monclova desde el retorno ubicado en el sector.

Durante la maniobra, el Dodge Attitude modelo 2020, color blanco, utilizado como taxi, invadió la trayectoria de un Nissan Versa modelo 2014, color gris, que circulaba por el bulevar Harold R. Pape.

El automóvil particular era conducido por Emma Daniela y portaba placas de circulación FCJ-466-D.

El impacto provocó daños materiales en ambos vehículos, por lo que elementos municipales acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar el peritaje correspondiente.

Con base en la información recabada en el sitio, los agentes determinaron de manera preliminar que el conductor del taxi no habría respetado el derecho de vía del automóvil particular al momento de incorporarse nuevamente a la circulación.

Paramédicos acudieron al lugar y no reportaron personas que requirieran traslado hospitalario.

Los oficiales realizaron las diligencias correspondientes y coordinaron el retiro de las unidades involucradas para restablecer la circulación en la zona.