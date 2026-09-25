Detienen a tres personas en cateo en Frontera: operativo por narcóticos

FRONTERA, Coah.- Tres personas fueron detenidas durante un cateo realizado en un domicilio de la colonia Pemex, como parte de un operativo coordinado derivado de una denuncia anónima relacionada con la presunta venta de narcóticos.

El despliegue se registró la noche de ayer sobre la calle Presidente Carranza, entre Juárez y Miguel Hidalgo, donde participaron elementos de Seguridad Pública, Policía de Acción y Reacción (PAR), Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Grupo de Reacción Centro y agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con la información proporcionada, al arribar las corporaciones al inmueble, un hombre identificado únicamente con el apodo de "El Gordo" se percató de la presencia del convoy e intentó escapar. Los elementos de seguridad intervinieron y lograron asegurarlo antes de que abandonara el sector.

Durante la diligencia también fueron detenidas otras dos personas que se encontraban en el mismo domicilio, por lo que las corporaciones permanecieron en el lugar para cumplir con las actuaciones correspondientes.

El cateo se efectuó mediante una orden emitida por un juez en turno, derivada de la denuncia anónima que señalaba una posible actividad relacionada con la venta de narcóticos en el inmueble. Los tres detenidos quedaron a disposición de las autoridades competentes, que continuarán con las investigaciones y determinarán su situación jurídica conforme al procedimiento correspondiente.

Hasta el momento, las autoridades no habían informado oficialmente sobre una cantidad precisa ni confirmado el aseguramiento de algún estupefaciente durante la diligencia.