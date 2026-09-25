Fiscalía detiene a Adrián N. tras orden de aprehensión

JUÁREZ, COAH.- Lo que estaba previsto como una comparecencia ante la autoridad terminó con la detención de Adrián N., de 20 años, luego de que elementos de la Fiscalía General del Estado ejecutaran una orden de aprehensión relacionada con una investigación por la posible violación de una persona menor de edad.

El arresto ocurrió este viernes en el exterior del inmueble donde estaba programada la audiencia. En ese sitio, agentes ministeriales hicieron efectiva la orden judicial emitida previamente por un juez de control en materia penal.

Adrián N. quedó a disposición de la autoridad correspondiente y se espera que enfrente la audiencia inicial, en la que el Ministerio Público expondrá los datos de prueba y argumentos relacionados con la investigación.

De acuerdo con las asesoras jurídicas de la víctima, Brenda Meza y Norma Guadalupe Sandoval, los hechos investigados se remontan a diciembre de 2023, mientras que la denuncia fue presentada durante enero de este año.

Las abogadas señalaron que el procedimiento registró retrasos y que realizaron diversas gestiones ante instancias para solicitar seguimiento a la orden judicial.

También informaron que Adrián N. había comparecido durante agosto ante la Fiscalía especializada, acompañado de su defensor. Posteriormente, el Ministerio Público solicitó la orden de aprehensión, misma que fue concedida por la autoridad judicial.

La representación legal de la víctima indicó que realizó gestiones para impulsar el avance del procedimiento, luego de que la audiencia había sido programada inicialmente para una fecha posterior.

Finalmente, cuando el imputado acudió al sitio señalado para la audiencia de este viernes, agentes de la Fiscalía ejecutaron el mandamiento judicial que permanecía pendiente.

El caso es atendido en la Región Carbonífera por la Fiscalía, bajo la coordinación del delegado regional Diego Garduño Guzmán, en seguimiento a las instrucciones del fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez.

La identidad de la víctima permanece protegida por tratarse de una menor de edad. Adrián N. conserva sus derechos procesales y será el juez de control quien determine su situación jurídica conforme avance el procedimiento.