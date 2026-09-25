Múzquiz: Hombre sufre accidente por estallido de neumático

MÚZQUIZ, Coah.– Un hombre de 52 años resultó con lesiones leves luego de perder el control de la camioneta que conducía y salir de la carretera Múzquiz-Boquillas del Carmen, después del estallido de uno de sus neumáticos.

El accidente ocurrió en el tramo conocido como la Cuesta Esquivel, aproximadamente en el kilómetro 25, donde inicialmente se reportó una presunta volcadura con una persona atrapada.

El aviso generó la movilización de elementos de seguridad y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes acudieron al sitio para atender la emergencia.

A su llegada, los cuerpos de auxilio confirmaron que no se trataba de una volcadura y que tampoco había personas atrapadas. La unidad había salido de la cinta asfáltica y terminó fuera del camino.

El conductor fue identificado como Genaro Cardona Chavira, de 52 años, vecino del barrio La Nogalera, quien viajaba a bordo de una Jeep Cherokee.

De acuerdo con la versión proporcionada por el propio afectado, circulaba en dirección norte-sur cuando, al llegar a la Cuesta Esquivel, uno de los neumáticos de la camioneta sufrió un estallido.

El incidente provocó que perdiera el control del volante y se desviara de la carretera hasta abandonar la superficie de rodamiento.

Paramédicos de la Cruz Roja realizaron la valoración prehospitalaria y detectaron que Cardona Chavira presentaba excoriaciones en el brazo izquierdo.

Tras recibir atención en el lugar, los socorristas determinaron que las lesiones no requerían traslado a un hospital.

Elementos de las corporaciones de seguridad tomaron conocimiento del accidente y realizaron las diligencias correspondientes.

De manera preliminar, el estallido del neumático fue señalado como el factor que habría provocado la pérdida de control y posterior salida del camino.