Cae presunto asaltabancos; detienen también a taxista

MONCLOVA, COAH.- Lo que comenzó como un intento de asalto en una sucursal bancaria de Paseo Monclova terminó con un amplio operativo policiaco, una persecución apoyada por tecnología de videovigilancia y la captura tanto del presunto delincuente como del taxista que presuntamente participó en su huida.

Luego de que se reportara el fallido atraco en la sucursal bancaria ubicada dentro del centro comercial, corporaciones de los tres niveles de gobierno activaron un dispositivo especial para localizar al responsable, quien había escapado del lugar tras amenazar al personal sin lograr apoderarse de dinero.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal, Grupo de Reacción Coahuila, Policía Estatal y Policía Municipal trabajaron de manera coordinada, apoyados por las cámaras del Centro de Control y Comando (C2), que permitieron rastrear los movimientos del sospechoso desde el momento en que abandonó el banco.

Acciones de la autoridad

De acuerdo con las investigaciones, el individuo intentó perderse entre distintos sectores de la ciudad y utilizó diversos medios para evitar ser localizado. Sin embargo, el monitoreo constante y el intercambio de información entre las corporaciones permitieron reconstruir su ruta de escape y cerrar el cerco en su contra.

Durante el despliegue, las autoridades lograron asegurar diversos indicios relacionados con el caso, fortaleciendo la carpeta de investigación y permitiendo ubicar finalmente al presunto responsable.

Las autoridades también procedieron al aseguramiento del taxista que presuntamente brindó apoyo al sospechoso durante la fuga posterior al intento de asalto. Tanto el conductor de alquiler como el señalado quedaron a disposición del Ministerio Público, instancia que determinará su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.

Detalles confirmados

El operativo causó expectación en distintos sectores de la ciudad debido a la intensa movilización de patrullas y unidades tácticas, aunque finalmente concluyó sin personas lesionadas.

Autoridades destacaron que la rápida coordinación entre las corporaciones, el uso de tecnología de vigilancia y la participación ciudadana fueron factores determinantes para lograr la captura de los involucrados pocas horas después de ocurrido el hecho.