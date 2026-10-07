Motociclista lesionado tras ser embestido por un Chevrolet Onix en el libramiento CSG

FRONTERA, COAH.- Un motociclista resultó lesionado y tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital luego de ser impactado por un automóvil sobre el libramiento Carlos Salinas de Gortari.

El accidente ocurrió alrededor de las 20:00 horas de este martes, en el cruce con la avenida Industrial, a la altura de la colonia Occidental, donde se movilizaron paramédicos del Cuerpo de Bomberos y autoridades municipales.

Detalles del accidente

En el lugar fue atendido Luis Menchaca Torres, de 38 años, vecino de la colonia Nueva Esperanza, en San Buenaventura, quien resultó lesionado tras la colisión.

Paramédicos le brindaron atención prehospitalaria y, después de estabilizarlo, lo trasladaron al Hospital General Amparo Pape de Benavides, en Monclova, donde quedó bajo valoración médica.

En el sitio, los oficiales se entrevistaron con Anaíl Solís Vargas, quien conducía un Chevrolet Onix negro, unidad que terminó con daños considerables en el parabrisas debido al impacto.

Atención médica y traslado

Elementos de la Policía Estatal Coahuila también acudieron para tomar conocimiento del accidente y apoyar en las diligencias correspondientes.

Las autoridades realizaron el peritaje para establecer cómo ocurrió la colisión y determinar las responsabilidades de cada uno de los involucrados.

Una vez concluidas las diligencias, ambas unidades fueron retiradas mediante una grúa y quedaron bajo resguardo para continuar con el procedimiento correspondiente.