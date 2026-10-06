Niño sufre mordida de perro en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un niño de 8 años resultó con una mordida en el brazo derecho y sufrió una crisis nerviosa luego de ser atacado por un perro en calles de la colonia Miravalle 2.

El incidente ocurrió la tarde de ayer sobre Paseo de Álamos, en el sector surponiente, cuando el menor, identificado como Brayan, caminaba por la zona.

De acuerdo con la información recabada, el menor observó al perro acercarse y aparentemente creyó que se trataba de un juego. Sin embargo, el animal se le fue encima y lo mordió en el brazo derecho.

Los gritos del niño alertaron a vecinos del sector Álamos, quienes salieron de sus domicilios para auxiliarlo. Los habitantes intervinieron y lograron retirar al perro antes de que el ataque continuara.

Tras la agresión, los propios vecinos trasladaron al menor por sus medios a una clínica de un hospital de la localidad, donde recibió atención médica por la lesión y la crisis nerviosa que presentó.

Minutos después, oficiales de Seguridad Pública acudieron al lugar para tomar conocimiento de lo ocurrido.

Vecinos de la colonia señalaron que buscarán localizar y capturar al perro, debido a que continúa recorriendo las calles del sector y representa un riesgo para otros habitantes, principalmente para los menores que transitan por la zona.

Hasta el momento, la información disponible establece que el niño resultó lesionado en el brazo derecho a consecuencia de la mordida.