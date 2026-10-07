Mujer sufre malestar al volante y choca camioneta

MONCLOVA, COAH.- Un malestar que sufrió mientras conducía provocó que una mujer perdiera el control de su automóvil y terminara chocando contra una camioneta estacionada, accidente en el que ella y su bebé fueron trasladados a la clínica del ISSSTE para valoración médica.

El percance ocurrió la mañana de este miércoles sobre la avenida Adolfo López Mateos, hasta donde se movilizaron elementos de la Policía Municipal y paramédicos de Cruz Roja Mexicana.

Detalles del accidente

Bianca Delgado, de 35 años, conducía un Chevrolet Aveo guindo y circulaba procedente de la avenida Las Torres. Al incorporarse a López Mateos, a la altura de las maquiladoras, comenzó a sentirse mal y perdió el control del volante.

El vehículo se proyectó hacia el costado derecho de la vialidad y terminó impactándose contra una Jeep Compass blanca, de procedencia extranjera, que se encontraba estacionada frente a una de las maquiladoras.

La camioneta era propiedad de Anaí Marreros, quien posteriormente fue notificada sobre los daños ocasionados a su unidad.

Atención médica y consecuencias

Paramédicos de Cruz Roja atendieron a Bianca y a su bebé, quien viajaba asegurado en su portabebé. Debido al malestar de la conductora y para descartar cualquier complicación, ambos fueron trasladados a la clínica del ISSSTE.

Elementos de Control de Accidentes acudieron al lugar para tomar conocimiento del percance y realizar el peritaje correspondiente.

Finalmente, las dos unidades fueron retiradas mediante una grúa y trasladadas a un corralón, mientras Bianca buscaba llegar a un acuerdo con la propietaria de la Jeep para cubrir los daños derivados del accidente.