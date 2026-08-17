Monclova: Asalto en tienda de conveniencia termina en fuga del ladrón
Las autoridades implementaron un operativo de búsqueda en los alrededores del lugar del robo.
Un sujeto armado con un arma blanca asaltó una tienda de conveniencia la tarde del domingo en la colonia Buenos Aires y logró escapar de las autoridades municipales.
El atraco ocurrió en el cruce de la avenida Revolución Mexicana y la calle Aldo Baroni, donde el individuo ingresó al establecimiento y amenazó con un arma blanca a la cajera.
Tras intimidarla, el presunto ladrón tomó el efectivo disponible en la caja registradora y salió del negocio para darse a la fuga.
El robo fue reportado de inmediato a los números de emergencia, lo que movilizó en cuestión de minutos a oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.
Los elementos implementaron un operativo de búsqueda en los alrededores para localizar al responsable, quien presuntamente logró internarse y esconderse entre los carrizales del río Monclova.
Los agentes recorrieron el sector durante varios minutos en busca del sospechoso; sin embargo, pese al despliegue realizado, no lograron ubicarlo ni concretar su captura.
El presunto responsable consiguió escapar del lugar y evadir la acción de las autoridades.
Hasta el momento, los hechos corresponden a un robo cometido en un establecimiento comercial de la colonia Buenos Aires, mientras las autoridades realizaron la búsqueda del responsable tras recibir el reporte de emergencia.