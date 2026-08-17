Muere tras chocar contra dos bardas

MONCLOVA, COAH.- El conductor que resultó lesionado tras estrellar su camioneta contra dos bardas de domicilios en la colonia Héroes del 47 falleció horas después mientras recibía atención médica.

El accidente ocurrió la tarde del domingo, cuando Héctor Hinojosa Reyna circulaba a bordo de una camioneta Honda gris por la calle Álamo.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Al llegar al cruce con la calle Principal, el conductor perdió el control de la unidad y terminó impactándose contra la barda de un domicilio.

Tras el primer choque, Héctor intentó retirarse del lugar; sin embargo, al realizar una maniobra en reversa y llegar nuevamente a la esquina de Álamo y Principal, volvió a impactarse contra otra barda.

El percance generó alarma entre los vecinos, quienes solicitaron la presencia de las autoridades y de los cuerpos de emergencia.

Elementos de Tránsito y del Departamento de Control de Accidentes acudieron para tomar conocimiento de los hechos, mientras que paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención al conductor debido a las lesiones que presentaba.

Consecuencias del accidente

Héctor fue trasladado posteriormente a un hospital para recibir atención médica, pero horas más tarde personal del nosocomio notificó a las autoridades sobre su fallecimiento, derivado de las lesiones sufridas en el accidente.

Detectives de la Agencia de Investigación Criminal acudieron al hospital para tomar conocimiento del deceso y dar inicio a las diligencias correspondientes.

El cuerpo fue puesto a disposición de las autoridades competentes para los estudios forenses y demás procedimientos legales.