Atenta joven contra su vida

MONCLOVA, Coah.- Un hombre de 28 años fue trasladado a la Clínica 7 del IMSS luego de presentar una aparente intoxicación por medicamentos controlados al interior de su domicilio, en la colonia Cañada Sur.

Los hechos ocurrieron la mañana de este lunes en una vivienda ubicada sobre la calle Fertilizantes número 1124, donde familiares de Manuel lo encontraron en malas condiciones y solicitaron de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, Manuel manifestó a sus familiares que había ingerido clonazepam y otros medicamentos en una cantidad que comprometió su estado de salud, por lo que se solicitó la intervención de las autoridades y paramédicos.

Elementos municipales y socorristas del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) acudieron al domicilio para brindarle atención prehospitalaria.

Después de estabilizarlo, los paramédicos determinaron que requería atención médica especializada, por lo que fue trasladado a la Clínica 7 del Seguro Social.

El joven quedó bajo cuidado de personal médico, mientras las autoridades tomaron conocimiento de lo ocurrido y se esperaba conocer su evolución.