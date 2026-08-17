Cae hombre a noria y bomberos lo rescatan

SABINAS, Coah. - Una persona cayó durante la madrugada de este lunes al interior de una noria ubicada en el callejón del Carmen, de esta ciudad, donde fue rescatada con vida por elementos de bomberos.

Los bomberos recibieron el reporte a las 2:40 horas de la madrugada.

José Pichardo González, comandante operativo de Bomberos Sabinas, informó que alrededor de las 2:40 horas recibieron una llamada de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y de vecinos del sector.

El reporte indicaba que en el callejón del Carmen, entre las calles Epifanio Ramos y 1 de Mayo, se encontraba un hombre dentro de un pozo ubicado cerca de un tanque de agua potable abandonado.

Pablo Rangel fue encontrado en una noria de tres metros de profundidad.

Pichardo González explicó que la pileta tiene alrededor de tres metros de profundidad, está ademada y se encontraba llena de aguas negras. En el interior estaba Pablo Rangel, de 42 años, quien pedía auxilio.

Los elementos de bomberos utilizaron cuerdas para ingresar y lograr el rescate del hombre, a quien posteriormente intentaron trasladar al centro de salud para que recibiera atención médica. Sin embargo, el hombre se encontraba en estado inconveniente y huyó del lugar.

El hombre intentó huir tras el rescate, pero fue localizado por un amigo.

De acuerdo con el comandante, el individuo se introdujo posteriormente a una vivienda ubicada sobre la calle Francisco Villa.

Agregó que otro de sus amigos que pasaba por el lugar escuchó sus gritos y permitió que se conociera la situación, por lo que finalmente pudo ser rescatado con vida.