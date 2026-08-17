Lanzan piedras a joven en riña

MONCLOVA, Coah.- Una riña registrada durante la madrugada en la colonia Campanario dejó como saldo a un joven de 18 años lesionado en la nuca, luego de ser atacado a pedradas.

El afectado fue identificado como Jesús Orlando Sandoval, quien se encontraba en una reunión entre amigos cuando comenzaron las diferencias entre algunos de los asistentes.

La discusión subió de tono hasta convertirse en un enfrentamiento físico. El incidente ocurrió minutos antes de las 4:30 horas, cuando varios sujetos comenzaron a atacar al joven.

Al verse en desventaja, Jesús Orlando intentó escapar corriendo para alejarse del conflicto; sin embargo, sus agresores continuaron con el ataque y le lanzaron piedras mientras trataba de ponerse a salvo.

Una de las rocas golpeó directamente la nuca del joven y le provocó una herida que no fue considerada de gravedad, aunque requirió atención médica debido al impacto.

Personas que se encontraban en el sector solicitaron auxilio. Minutos después, paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y brindaron los primeros auxilios al lesionado.

Tras realizarle una valoración inicial, los socorristas determinaron que debía ser trasladado a un hospital para una revisión médica más completa. Jesús Orlando fue llevado al Hospital Amparo Pape de Benavides, donde quedó bajo observación de especialistas.

Acciones de la autoridad

Elementos de la Policía Municipal acudieron para tomar conocimiento de los hechos y recabar información sobre la riña.

Los oficiales realizaron recorridos en el sector para tratar de localizar a los responsables del ataque; hasta el momento, no se había reportado ninguna detención relacionada con el caso.

La autoridad tomó conocimiento de un enfrentamiento que terminó con un joven lesionado y bajo atención médica.