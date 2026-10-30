Encapuchado asalta tienda y se lleva 1500 pesos

MONCLOVA, COAH.- Con el rostro cubierto y un arma blanca para intimidar a la empleada, un delincuente irrumpió en una tienda de conveniencia de la colonia Ampliación Las Misiones y se apoderó de mil 500 pesos en efectivo, antes de escapar entre las calles del sector.

El atraco fue reportado alrededor de las 06:40 horas de este viernes, en el establecimiento ubicado sobre la calle De la Fátima, en su cruce con San Antonio, lo que provocó la movilización de elementos de la Policía Municipal.

De acuerdo con la descripción proporcionada por la cajera, el responsable era un hombre de complexión delgada, estatura media y tez blanca, quien vestía una playera blanca, pantalón de mezclilla y una cachucha de los Ángeles Lakers.

Para evitar ser identificado, llevaba el rostro cubierto con un trapo gris. Una vez dentro del negocio, se dirigió hacia la empleada y la amenazó con un arma blanca para obligarla a entregar el dinero de las ventas.

Con los mil 500 pesos en su poder, el sujeto salió corriendo y tomó rumbo hacia la calle San Antonio, perdiéndose entre las vialidades aledañas y aprovechando la oscuridad de la zona para escapar.

Los oficiales municipales llegaron al establecimiento y entrevistaron a la afectada para conocer los detalles del atraco. También revisaron las cámaras de vigilancia con la intención de obtener mayores características del asaltante y realizaron recorridos por las calles cercanas, pero no consiguieron localizarlo.

Ante la fuga del responsable, se solicitó la intervención de detectives de la Agencia de Investigación Criminal, mientras que la empleada fue orientada para presentar la denuncia formal ante el Ministerio Público.

Las autoridades buscarán identificar al responsable y establecer si existen elementos que permitan relacionarlo con otros robos registrados en la ciudad.