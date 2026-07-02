Detienen a hombre tras intento de asalto en Frontera

FRONTERA, COAH.- Lo que pudo terminar en un violento asalto acabó con un presunto delincuente tras las rejas, luego que un comerciante y varios ciudadanos decidieran hacerle frente antes de que lograra consumar el robo en una miscelánea de la colonia Occidental.

Los hechos se registraron alrededor de las 15:40 horas del jueves en un negocio ubicado sobre la calle Emilio Carranza, esquina con Oaxaca, donde Pablo Alberto 'N', de 46 años de edad y vecino del mismo sector, presuntamente irrumpió con el rostro cubierto y empuñando un enorme barrote.

De acuerdo con los primeros reportes, el sujeto ingresó con el rostro cubierto, directamente al establecimiento y se dirigió hacia el área donde el propietario guardaba el dinero de las ventas. En su intento por apoderarse del efectivo, trató de agredir al comerciante con el objeto contundente para someterlo.

Sin embargo, el plan del presunto asaltante se vino abajo cuando el propietario y varios testigos decidieron enfrentarlo. Pese a que el hombre blandía el pesado barrote de manera amenazante, lograron someterlo y evitar que escapara, protagonizando momentos de gran tensión dentro del establecimiento.

Mientras el forcejeo continuaba, familiares del comerciante solicitaron ayuda a través del grupo vecinal de seguridad, lo que permitió una rápida movilización de elementos de la Policía Municipal.

Los oficiales arribaron en cuestión de minutos y aseguraron al presunto responsable sin que la situación escalara a una tragedia. Posteriormente fue trasladado a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde fue certificado por el médico legista.

Trascendió que toda la secuencia del intento de asalto quedó registrada por las cámaras de videovigilancia del negocio. En las imágenes se observa cómo el individuo entra con el rostro cubierto y un barrote en las manos, para después intentar golpear al propietario antes de ser enfrentado por los presentes.

El video fue entregado a las autoridades como parte de la evidencia que integrará la carpeta de investigación.

Finalmente, el presunto criminal fue puesto a disposición del Ministerio Público por el probable delito de robo agravado, autoridad que determinará su situación jurídica.