Camioneta de mujer da volteretas en Monclova tras caer a un barranco

MONCLOVA, COAH.- Una mujer estuvo a punto de perder la vida la tarde de este jueves, luego de que la camioneta que conducía saliera del camino y cayera a un barranco provocado por trabajos de excavación, para después dar varias volteretas antes de quedar nuevamente sobre sus cuatro ruedas.

El aparatoso accidente se registró alrededor de las 18:00 horas sobre el camino que conduce al Panteón Jardines del Recuerdo, en el sector Privanzas, a la altura de Estancias de Santa Ana, mientras la conductora se dirigía con rumbo a la carretera federal 57.

De acuerdo con los primeros reportes, la joven, quien se identificó como Selene Peña conducía una camioneta Jeep de color negro cuando presuntamente fue encandilada por los intensos rayos del sol, lo que le impidió advertir que sobre la vialidad existía una excavación de aproximadamente dos metros de profundidad, realizada por trabajos en el sector.

Sin posibilidad de reaccionar a tiempo, la unidad siguió de frente y cayó al barranco, donde dio una serie de volteretas hasta quedar finalmente en su posición normal, aunque completamente destrozada.

Automovilistas que presenciaron el accidente corrieron para auxiliar a la conductora y lograron sacarla del vehículo antes del arribo de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria a Selene Peña. Tras valorarla, determinaron que únicamente presentaba una lesión en una mano y diversos golpes que, por fortuna, no ponían en riesgo su vida, por lo que no fue necesario trasladarla a un hospital.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes arribaron para realizar el peritaje correspondiente y establecer las circunstancias del percance. Posteriormente solicitaron el apoyo de una grúa para recuperar la camioneta siniestrada y trasladarla a un corralón.