Delincuente roba 40 mil pesos a hombre en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un hombre fue víctima de un violento asalto la mañana de este jueves en la colonia Colinas de Santiago, cuando un sujeto lo despojó de su bolsa con 40 mil pesos en efectivo, además de credenciales y tarjetas bancarias.

El asalto ocurrió alrededor de las 10:30 horas en la zona de los rieles de Colinas de Santiago, cuando el delincuente, con vestimenta de pantalón negro y una camisa verde vieja, se acercó a la víctima y lo amenazó con una navaja.

De acuerdo con el reporte de la víctima, el agresor cubría su rostro con una capucha y trató de agredirlo físicamente durante el forcejeo, sin embargo, no logró lesionarlo.

Luis Rodríguez, la víctima, mencionó que la situación ocurrió cerca de su domicilio, ubicado en la calle Minas de la Trinidad, en la mencionada colonia. El delincuente, tras arrebatarle el bolso de mano, logró escapar rápidamente del lugar con el botín.

El afectado fue orientado por las autoridades municipales para que acudiera a las instalaciones de la Agencia del Ministerio Público, para formalizar su denuncia en contra de quien resulte responsable.