Empleado herido en asalto violento en Frontera: Delincuente escapó

FRONTERA, Coah.- Un empleado que intentó evitar que un asaltante se llevara el dinero de una tienda de conveniencia terminó herido durante un violento asalto, luego de que el delincuente lo amenazara con un machete y lo lesionara durante el forcejeo.

El atraco se registró alrededor de la 1:30 de la madrugada de ayer, en el establecimiento ubicado en el cruce de las avenidas Andrés Osuna y Huizachal, en la colonia Jardines Aeropuerto.

De acuerdo con los primeros informes, el sujeto ingresó armado con un machete y sometió a los trabajadores para exigirles el efectivo de las cajas registradoras.

En el negocio se encontraba Valentín Pecina Romero, de 49 años, vecino de la colonia Héroes del Nacozari, quien decidió enfrentarse al asaltante para impedir que consumara el robo. Sin embargo, durante el forcejeo recibió una herida en la mano izquierda.

El agresor aprovechó el momento para apoderarse del dinero y escapar antes de que llegaran las autoridades. Otra empleada también habría quedado paralizada por el miedo ante las amenazas del individuo.

Tras el reporte, paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) acudieron para atender al trabajador. Le realizaron una curación y colocaron un vendaje, sin que fuera necesario trasladarlo a un hospital, debido a que la lesión no fue considerada de gravedad.

Elementos de la Policía Municipal y de la Policía del Estado desplegaron un operativo de búsqueda en los alrededores para tratar de localizar al responsable.

Durante las primeras indagatorias, uno de los testigos proporcionó información sobre la posible identidad del sospechoso y señaló que presuntamente residía en la calle Alcatraz, a corta distancia del establecimiento.

Los oficiales se trasladaron al sector y realizaron recorridos, pero no consiguieron ubicarlo. El presunto ladrón ya había desaparecido, por lo que continuaría pendiente su localización y las investigaciones correspondientes.