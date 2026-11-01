Detienen a hombre por intento de abuso sexual en Monclova

MONCLOVA, Coah.- Un hombre fue detenido durante la madrugada del sábado, luego de que presuntamente ingresó sin autorización a una vivienda de la colonia Chinameca y trató de abusar sexualmente de una joven que se encontraba sola en el domicilio.

Los hechos se registraron alrededor de las 04:00 horas, en una casa ubicada sobre el bulevar San José, entre las calles Primero de Mayo y Cuitláhuac, donde el sujeto habría irrumpido y, sin que la joven lo esperara, se metió en la cama en la que ella se encontraba para intentar agredirla sexualmente.

La situación fue descubierta y reportada a las autoridades a través del número de emergencias 911. Al verse descubierto, el individuo salió huyendo del inmueble, mientras testigos intentaban retenerlo y consiguieron quitarle su credencial de elector, documento que permitió conocer su identidad como Guadalupe García Armendáriz.

De acuerdo con los reportes, el señalado escapaba con los pantalones a la altura de las rodillas, pero no logró llegar lejos, pues elementos de la Policía Municipal consiguieron interceptarlo antes de que abandonara el sitio .

Tras su captura, fue trasladado a la Comandancia Municipal, donde quedó a disposición del juez calificador en turno. Posteriormente, fue puesto a disposición del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, señalado por el presunto delito de abuso sexual y/o lo que resulte, a fin de que se realicen las investigaciones correspondientes.