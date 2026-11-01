Menor causa accidente en Monclova: camioneta choca contra escuela

MONCLOVA, Coah.- Por andar "rayando" llanta y a excesiva velocidad, un menor dejó a su familia con una cuenta que pagar y la camioneta de su abuelo con el frente destrozado, luego de estrellarse contra la barda perimetral de la Escuela Primaria Manuel Acuña, de la colonia Guerrero.

El percance ocurrió la mañana de este sábado, cuando Marcos N conducía una camioneta Ford F-150 azul, que presuntamente había tomado prestada de su abuelo, y circulaba por la calle 4. Al llegar al cruce con la calle 27, perdió el control y terminó impactándose directamente contra el cerco de la escuela primaria.

De acuerdo con los primeros reportes, el adolescente habría estado realizando maniobras peligrosas, conocidas como "rayar llanta", además de desplazarse a velocidad excesiva, hasta que terminó con la camioneta incrustada en la estructura escolar y provocó la destrucción de una parte de la barda perimetral.

Tras el impacto, el menor quedó dentro de la unidad y fue necesaria la intervención de los cuerpos de emergencia. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron para brindarle atención, pues presentaba diversos golpes; sin embargo, ninguno ameritó su traslado a un hospital.

Oficiales del Departamento de Control de Accidentes se hicieron cargo de las diligencias y realizaron el peritaje correspondiente. La camioneta fue asegurada y posteriormente retirada por una grúa para ser trasladada a un corralón, donde permanecerá como garantía por los daños ocasionados al plantel educativo.

Las autoridades buscarían localizar a los padres del adolescente para que respondan por los destrozos causados en la escuela, mientras se determina el monto de los daños.