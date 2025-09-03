Choque en avenida López Mateos involucra a conductora y taxi

La tarde de ayer se registró un aparatoso choque sobre la avenida Adolfo López Mateos, luego que una conductora dio una vuelta en "U" y terminó impactándose contra un taxi de la línea Radio Taxi Premier.

La responsable fue identificada como Astrid Valdez, quien venía subiendo por la avenida a bordo de un automóvil color rojo acompañada de su hija de nombre Natalia 'N'. Según su testimonio, la menor viajaba en el asiento del copiloto y repentinamente brincó hacia ella, por lo que en su intento de acomodarla perdió el control del volante y realizó una maniobra brusca que la llevó a estrellarse con el vehículo de alquiler.

El taxi, un Nissan March blanco con número económico 81 y placas A-126-CUE, era conducido por César Hernández, operador de la base Radio Taxi Premier, quien relató que se encontraba estacionado cuando de pronto recibió el fuerte golpe en el costado.

El choque movilizó de inmediato a paramédicos de la Cruz Roja, quienes arribaron al lugar para brindar atención preventiva tanto a la conductora como a la menor, aunque por fortuna no se reportaron lesiones de consideración.

El percance dejó como saldo únicamente daños materiales y un fuerte susto tanto para los involucrados como para los testigos que presenciaron la aparatosa maniobra.