Interceptado por la Policía: José Martín Urtado Aguayo detenido por robo

La tarde de ayer, un hombre fue detenido por elementos de la Policía luego de que intentaba cambiar 150 dólares y un par de arracadas de oro, objetos que presuntamente le robó a su mamá y a su hermana.

El detenido fue identificado como José Martín Urtado Aguayo, de 43 años, con domicilio en la colonia Héroes del 47. Testigos señalaron que el sujeto se encontraba en estado de ebriedad cuando acudió a negociar las pertenencias.

Fueron los mismos familiares quienes al notar lo sucedido dieron aviso a las autoridades, por lo que de inmediato se implementó un operativo de búsqueda que culminó en el bulevar Harold R. Pape y la avenida Monterrey, a la altura de la colonia Guadalupe, donde finalmente fue interceptado.

Tras su aseguramiento, el hombre fue puesto a disposición del juez calificador en turno, por una falta administrativa, dentro de las celdas municipales.