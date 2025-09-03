Cecilia Aguilar Martínez Choca su Vehículo Contra Barda de Vivienda en Colonia Hipódromo

Una joven de 24 años protagonizó un fuerte accidente en la colonia Hipódromo, luego de perder el control de su vehículo y terminar impactada de lleno contra la barda de una vivienda, dejando severos daños materiales.

La conductora fue identificada como Cecilia Aguilar Martínez, de 24 años, vecina de la colonia Eliseo Mendoza, quien tripulaba un Mercedes Benz C240, modelo 2004, color gris.

El accidente ocurrió la mañana de ayer en el cruce de las calles 13 y 22, donde la joven circulaba a exceso de velocidad y terminó estampándose contra la pared de concreto propiedad de Antonio Castillo Ortiz, de 43 años.

El fuerte estruendo alarmó al afectado, quien de inmediato solicitó la presencia de las autoridades.

Aunque el percance no dejó personas lesionadas, sí generó importantes daños en la fachada del domicilio afectado.

Al lugar arribaron oficiales de peritaje para tomar conocimiento del accidente y deslindar responsabilidades, confirmando que la conductora será la encargada de cubrir los gastos ocasionados.